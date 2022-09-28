Способ есть: Зеленский рассказал, как наказать россию за "референдумы"

Мир должен обеспечить россии полную изоляцию за попытки аннексировать часть Украины

Проведение т.н. "референдумов" на территории Украины является грубым нарушением устава ООН россией, после которого она просто не может оставаться членом Совбеза с правом вето.

Во время своего выступления в СБ ООН президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что россия проводит псевдореферендумы на территории Украины и намерена провести в оккупированных областях мобилизацию мужского населения.

"Это аннексия территории. Это самое грубое нарушение устава ООН и попытка украсть территорию другого государства, стереть полностью нормы международного права", — отметил он.

По словам главы государства, есть лишь один способ остановить россию, а именно организовать ей полную изоляцию. Зеленский также признал лишить москву права вето, исключить ее из всех международных организаций и ввести дополнительные санкции из-за "референдумов".

Как сообщалось ранее, во время своего выступления в СБ ООН Зеленский также заявил, что россия ведет мир к атомной катастрофе и подчеркнул, что подобная страна не должна обладать ядерным оружием.