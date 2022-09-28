россия ведет мир к атомной катастрофе: Зеленский обратился к Совбезу ООН

Президент Украины выступил в Совбезе ООН из-за ядерного шантажа россии

Своими действиями на Запорожской АЭС и угрозами применения оружия массового поражения россия подводит мир к ядерной катастрофе.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, россия проигнорировала призывы МАГАТЭ к деоккупации Запорожской АЭС и не намерена прекращать враждебные действия против украинских ядерных объектов.

"Это еще одно доказательство того, что россия подводит мир к грани атомной катастрофы", — подчеркнул он.

Глава государства также указал на то, что российская пропаганда уже сделала своим постоянным нарративом угрозу использования ядерного оружия. Это, по его словам, является четким доказательством того, что рф не имеет права обладать таким видом вооружения, поскольку она не в состоянии гарантировать безопасность мира даже против угроз его применения.

Как сообщалось ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал, что даже в случае ядерного удара по Украине, ВСУ продолжат выполнять свои задания.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что в случае угрозы для своего существования россия может применить ядерное оружие. После этого США провели переговоры с кремлем и предупредили российское руководство о "катастрофических последствиях".