Ядерный шантаж путина: США пообещали россии "катастрофические последствия"

Вашингтон предупредил кремль о последствиях применения ядерного оружия

В США серьезно восприняли последние заявления российского диктатора владимира путина относительно ядерного оружия и предупредили россию о последствиях его применения.

Как сообщает Bloomberg, об этом рассказал в эфире телевидения советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, ядерные угрозы путина стоит воспринимать "очень серьезно". Он отметил, что в случае если россия все же пойдет на применения оружия массового поражения, то это обернется для нее "катастрофическими последствиями".

"Мы донесли до Кремля – частно, на очень высоком уровне – что любое применение ядерного оружия будет иметь для россии катастрофические последствия, что США и наши союзники ответят решительно", — сказал Салливан.

Чиновник добавил, что Вашингтон "очень четко и детально" объяснил, какие именно меры будут предприняты в случае применения ядерного оружия и предупредил о готовности дать решительный ответ.

По его словам, США продолжат поддерживать Украину в ее попытках вернуть захваченные территории.

Как сообщалось ранее, 21 сентября путин заявил, что в случае угрозы для своего существования россия может применить ядерное оружие, при этом он подал это таким образом, будто страны Запада устроили ядерный шантаж на Запорожской АЭС.

После этого американский генерал-лейтенант и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, что в случае если путин использует тактическое ядерное оружие против Украины, США могут дать неядерный ответ. Например, уничтожить черноморский флот и российские военные базы в Крыму.