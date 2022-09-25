Ядерний шантаж путіна: США пообіцяли росії "катастрофічні наслідки"

Вашингтон попередив кремль про наслідки застосування ядерної зброї

У США серйозно сприйняли останні заяви російського диктатора володимира путіна щодо ядерної зброї та попередили росію про наслідки її застосування.

Як повідомляє Bloomberg, про це розповів в ефірі телебачення радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, ядерні загрози путіна варто сприймати "дуже серйозно". Він зазначив, що якщо росія все ж таки піде на застосування зброї масового ураження, то це обернеться для неї "катастрофічними наслідками".

"Ми донесли до кремля – приватно, на дуже високому рівні – що будь-яке застосування ядерної зброї матиме для росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники відповідатимуть рішуче", — сказав Салліван.

Чиновник додав, що Вашингтон "дуже чітко і детально" пояснив, яких саме заходів буде вжито у разі застосування ядерної зброї і попередив про готовність дати рішучу відповідь.

За його словами, США продовжать підтримувати Україну у її спробах повернути захоплені території.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня путін заявив, що у разі загрози для свого існування росія може застосувати ядерну зброю, при цьому він подав це таким чином, начебто країни Заходу влаштували ядерний шантаж на Запорізькій АЕС.

Після цього американський генерал-лейтенант і колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес припустив, що якщо путін використовує тактичну ядерну зброю проти України, США можуть дати неядерну відповідь. Наприклад, знищити чорноморський флот та російські військові бази у Криму.