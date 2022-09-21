Ядерні загрози путіна: американський генерал сказав, чим США можуть відповісти росії

У США розповіли, чим можуть відповісти росії на ядерні погрози

США у разі застосування ядерної зброї проти України можуть завдати ударів по чорноморському флоту росії, а також по військових базах у Криму.

Як повідомляє The Daily Mail генерал-лейтенант і колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що відповідь на застосування зброї масової поразки від Вашингтона може бути не ядерною, проте швидкою і жорсткою.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту рф або російських баз в окупованому Криму", — припустив він.

При цьому він вважає, що російський диктатор володимир путін не захоче прямого військового зіткнення зі США, а тому не застосовуватиме ядерну зброю в цій війні. При цьому він додав, що Вашингтон у разі застосування такого виду озброєння зволікати з відповіддю не стане.

Як повідомлялося раніше, путін напередодні записав звернення до росіян, в якому нагадав, що його країна має ядерну зброю, а заразом і оголосив часткову мобілізацію для війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський після цього зазначив, що ризики застосування ядерної зброї існують, проте він переконаний, що світ не дозволить путіну це зробити.

"Телеграф" же поговорив з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України генералом української армії Миколою Маломужем, який оцінив, наскільки реальною може бути загроза застосування ядерної зброї росією.