Ядерний шантаж путіна: хто і що заважає президенту росії натиснути червону кнопку

Колишній голова СВР Микола Маломуж оцінив "Телеграфу" ризики використання росією надпотужних ракет

Президент росії володимир путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї, тому що ці військові системи знаходяться під цілодобовим моніторингом країн НАТО, Китаю та інших країн, які ніяк не зацікавлені в ударах і контрударах смертельною зброєю. Крім того, очільник кремля все ж таки діятиме інстинктивно для самозбереження та, виходячи з інтересів безпеки свого оточення.

Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" зробив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал української армії Микола Маломуж, оцінюючи, наскільки реальним може бути застосування ядерної зброї росією, про що голова рф заявив у своєму виступі під час оголошення в країні часткової мобілізації.

"Вважаю, що наразі є малоймовірним те, що путін застосує ядерну зброю. Здебільшого не через те, що злякається якихось погроз. Він знає, що чітко всі ядерні системи, в першу чергу тактичні, балістичні, шахтні, наземні (а також ті, які знаходяться на пересувних платформах і містяться на базі Військово-морських сил росії), в режимі онлайн відслідковуються системами контрою США, Британії, країн НАТО. Паралельно за ними слідкують і китайські засоби, які також зацікавлені в недопущенні можливості глобальної ядерної війни. Адже в даній ситуації принесе жертви практично всьому людству", — каже він.

Маломуж також додав, що в даній ситуацію путін в першу чергу орієнтується на те, що може просто не встигнути застосувати ядерну зброю. Оскільки є чітка модель потужного удару на упередження.

"З іншого боку, можливо, навіть й оточення путіна, яке бачить, як він втягує їх у вир війни та відповідальності не тільки перед міжнародними судами, а просто в фізичне знищення їх, сімей і т.д., будуть проти. Це надзвичайно потужна мотивація, щоб не виконати будь-які вказівки путіна по застосуванню ядерної зброї і вищим командним складом, і безпосередньо тими операторами, які сидять на ядерних об'єктах. Я знаю добре ці системи, тому що з радянського періоду вони мало в чому змінилися (лише трохи вдосконалилися). Це цілий каскад прийняття рішень, починаючи від самого президента, міністра оборони, начальника генерального штабу, командирів цими військами, виконавцями на всіх рівнях. Приблизно є десять рівнів, які повинні виконати це завдання. Невиконання в одному секторі, зрозуміло, не дозволяє задіяти тактичну, а тим більше стратегічну ядерну зброю", — пояснює колишній керівник СВР.

Крім того, він підкреслив, що ядерний удар водночас битиме по інтересам китайців, які прагнуть домінувати в російській федерації. Також існуватиме загроза Туреччині, яка формально веде з росіянами діалог.

"Я вже не говорю про всі інші партнерські зв'язки (і індуси, і країни Заходу, і фактично весь світ). Зрозуміло, мова йде і про НАТО, як самий основний потенціал, який буде задіяний проти путіна. Тобто в даній ситуації альтернатив не буде у путіна взагалі, — продовжує він. — Навіть не буде самих росіян. Якщо буде ядерна війна, це ж не тільки йому в бункері ховатися на 140 метрів під землею, але це буде удар практично по росії. Він знищить росіян. Це може бути ще одна стратегічна поразка такого рівня, що в рф фактично нічого не залишиться. Такі існують більш потужні аргументи, а не те, що путін психічно ненормальний. Він в форматі захисту себе дуже оберігає", — підсумовує Маломуж.

Нагадаємо, у середу путін під час звернення до росіян заявив про часткову мобілізацію в країні. Крім того, глава кремля висловився про "референдуми" на окупованих територіях України, а також знову пригрозив Заходу ядерною зброєю.

При цьому мобілізація в росії буде зовсім не "частковою". За словами міністра оборони рф, буде призвано на службу 300 тисяч людей. Росіяни активно шукають у мережі, як уникнути мобілізації або як покинути країну. Після слів путіна по всій країні почалися протести проти мобілізації, правда, поки вони нечисленні й не несуть жодних загроз для влади рф.