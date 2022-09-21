300 тисяч осіб: шойгу розповів, кого з росіян мобілізують

сергій шойгу пояснив росіянам, що означає часткова мобілізація

Міністр оборони російської федерації сергій шойгу виступив у середу, 21 вересня, де зробив ряд заяв, зокрема і щодо мобілізації, яку президент рф володимир путін оголосив раніше.

"Частково мобілізовано буде 300 тисяч осіб у росії: ті, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність, бойовий досвід", — заявив шойгу.

Він також наголосив, що студентів ніхто зараз мобілізувати не буде, бо "хай спокійно вчаться", а ті, хто служать по призову, у зони проведення так званої "спеціальної військової операції" відправлятися не будуть.

Також шойгу зазначив, що російська федерація має величезний мобілізаційний ресурс, майже 25 мільйонів чоловік, але в рамках мобілізації буде задіяно близько 1% цього ресурсу.

Інтерв'ю шойгу

Крім того, російські Telegram-канали публікують інфографіку, кого будуть призивати в рамках часткової мобілізації. Там перелічені три черги, які будуть мобілізовані одна за одною.

Інфографіка мобілізації

До того ж сергій шойгу заявив про кількіст загиблих російських військових на війні з Україною — цифра применшена майже в 10 разів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує станивоще росії на війні з Україною.