Мобілізація в росії, "референдуми" та "не блеф" щодо ядерної зброї: головне із звернення путіна

Основне з промови президента росії

Російський диктатор володимир путін 21 вересня звернувся до громадян рф і оголосив про низку важливих для них змін — у росії для задоволення його амбіцій почнеться часткова мобілізація, звинуватив "колективний захід" у бажанні розвалити його країну і знову хизувався ядерною зброєю.

"Телеграф" зібрав основні тези зі звернення російського президента. Він також прокоментував бажання колаборантів на окупованих територіях вступити до росії.

Про мобілізацію в росії

У росії з 21 вересня оголошено часткову мобілізацію. Їй підлягають громадяни, які перебували в запасі і проходили службу в збройних силах рф, а також ті, хто має відповідні спеціальності. Російському уряду та Міноборони потрібно швидко розробити документи для визначення правового статусу добровольців та бойовиків з окупованих територій. Їх хочуть прирівняти до кадрових російських військових.

Про причини війни

путін звинуватив "захід" у тому, що війну розв’язали ще 2014 року. Він заявив, що західні країни хочуть розколоти росію на ворогуючі частини. Диктатор також знову повторив брехню про те, що росія атакувала Україну нібито для захисту від можливого нападу на ОРДЛО та Крим. Мета війни, за словами путіна, — "звільнити Донбас".

Про хід війни

Диктатор заявив, що у масовій евакуації українців із зони боїв винна не росія, яка напала на Україну. Вони нібито звільняють мешканців від "неонацистського" режиму. Цей термін путін використовував у своєму зверненні неодноразово. Важливо відзначити, що путін заговорив про війну на території росії, заявивши, що країни Заходу підштовхують до цього владу України. Також нібито НАТО постійно стежить за півднем росії всіма засобами, наприклад із супутників.

Ядерні загрози миру

Путін продовжує звинувачувати захід в антиросійських настроях і заявив, що українська влада після вторгнення була готова до діалогу і нібито саме західні країни вказали зірвати домовленості. Він також заявив, що якщо буде загроза територіальній цілісності росії, будуть застосовані методи аж до ядерної зброї.

Росія підтримає "референдуми"

Окупація частини України та бажання колаборантів провести псевдореферендуми також було згадано у промові путіна. Він заявив, що росія забезпечить їхню безпеку на території ОРДЛО, Херсонської та Запорізької областей та підтримає рішення. Путін знову відтворив меседж про "історичні землі новоросії".

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо, на думку експертів, потрібні росії ці референдуми. Це дозволить путіну не лише відправляти в Україну солдатів, мобілізованих за наказом, а й призовників-строковиків, а також залучати добровольців. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це не дасть шляху бажаного.