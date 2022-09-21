Мобилизация в россии, "референдумы" и "не блеф" насчет ядерного оружия: главное из обращения путина

Основное из речи президента рф

Российский диктатор владимир путин 21 сентября обратился к гражданам россии и объявил о ряде важных для них изменений — в рф для удовлетворения его амбиций начнется частичная мобилизация, обвинил "коллективный запад" в желании развалить его страну и снова бравировал ядерным оружием.

"Телеграф" собрал основные тезисы из обращения российского президента. Он также прокомментировал желание коллаборантов на оккупированных территорий вступить в россию.

О мобилизации в россии

В россии с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Ей подлежат граждане состоявшие в запасе и проходившие службу в вооруженных силах рф, а также те, у кого есть соответствующие специальности. Российскому правительству и Минобороны нужно быстро разработать документы для определения правового статуса добровольцев и боевиков с оккупированных территорий. Их хотят приравнять к кадровым российским военным.

О причинах войны

путин обвинил "запад" в том, что войну развязали еще в 2014 году. Он заявил, что западные страны хотят расколоть россию на враждующие части. Диктатор также снова повторил ложь о том, что россия атаковала Украину якобы для защиты от возможного нападения на ОРДЛО и Крым. Цель войны, по словам путина, — "освободить Донбасс".

О ходе войны

Диктатор заявил, что в массовой эвакуации украинцев из зоны боев виновата не россия, напавшая на Украину. Они якобы освобождают жителей от "неонацистского" режима. Этот термин путин использовал в своем обращении не раз. Важно отметить, что путин заговорил о войне на территории россии, заявив, что страны Запада подталкивают к этому власти Украины. Также якобы НАТО постоянно следит за югом россии всеми средствами, например со спутников.

Ядерные угрозы миру

путин продолжает обвинять запад в антироссийских настроениях и заявил, что украинские власти после вторжения были готовы к диалогу и якобы именно западные страны указали сорвать договоренности. Он также заявил, что если будет угроза территориальной целостности россии — будут применены методы вплоть до ядерного оружия.

россия поддержит "референдумы"

Оккупация части Украины и желание коллаборантов провести псевдореферендумы также были упомянута в речи путина. Он заявил, что россия обеспечит их безопасность на территории ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей и поддержит решение. путин снова воспроизвел месседж об "исторических землях новороссии".

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем по мнению экспертов нужны россии эти референдумы. Это позволит путину не только отправлять в Украину солдат, мобилизованных по приказу, но и призывников-срочников, а также привлекать добровольцев. Аналитики Института изучения войны считают, что это не даст путину желаемого.