путин в обращении пригрозил использованием ядерного оружия

"Это не блеф", — уверяет кровавый диктатор

президент россии владимир путин заявил, что рф готова нанести ядерный удар в случае угрозы.

Такое заявление он сделал в рамках своего выступления утром в среду, 21 сентября.

Российский диктатор традиционно заявил, будто бы страны Запада устроили "ядерный шантаж" обстрелами Запорожской АЭС и заявлениями в адрес россии.

путин напомнил, что россия тоже располагает средствами поражения, которые не по некоторым компонентам якобы являются даже современнее оружия НАТО.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф. Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", — заявил путин.

Его полное обращение можете посмотреть на видео:

Стоит заметить, что обвинения рф нелепы хотя бы потому, что именно оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, — последний удар по станции был зафиксирован только этой ночью, из-за него случилась авария, но работники ЗАЭС смогли оперативно ликвидировать последствия.

Как сообщал "Телеграф", также в рамках своего выступления путин поддержал "референдумы" по захвату оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.