путин в обращении высказался по поводу "референдумов"

путин поддержал решение оккупационных властей украинских областей

После сорванного выступления во вторник, 20 сентября, президент российской федерации владимир путин все же обратился к гражданам и высказался по поводу решения оккупационных властей так называемых "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей провести "референдумы" о присоединении к россии.

"Не можем не отозваться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к россии с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли высказать свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей донецкой и луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", — заявил президент рф.

путин про "референдумы"

Ранее "Телераф" сообщал, что оккупационные власти так называемых "днр" и "лнр" объявили о проведении "референдумов" с 23 по 27 сентября. После этого российские марионетки на Херсонщине также назвали аналогичные даты "референдума".

Кроме того, вчера, 20 сентября, Госдума рф также решила действовать радикально и ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизации", "военное положение", а также статьи о мародерстве и сдаче в плен.