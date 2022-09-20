Оккупанты на Херсонщине также озвучили дату "референдума"

Российские марионетки по указке кремля начали сообщать о "референдумах"

Во вторник, 20 сентября, на 209-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупационные "власти" Херсонской области назначили дату так называемого "референдума" о вхождении в россию на 23 — 27 сентября.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА. Оккупационны "власти" также обратились за помощью в проведении псевдореферендума к россии и другим государствам "с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории области".

"Референдум по вхождению Херсонской области в состав россии тоже назначен на 23 — 27 сентября", — гласит сообщение.

Практически сразу же гауляйтер Запорожской области владимир рогов сообщил, что в оккупированной части региона в ближайшее время пройдет подобный "референдум".

"В Запорожской области референдум пока будет проведен только на освобожденной территории, далее будем освобождать остальные территории", — цитирует рогова РИА.

Напомним, во вторник о псевдореферендумах объявили боевики "ЛНР" и "ДНР". Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал проведение подобных мероприятий проявлением сильного страха россиян. Экс-президент рф дмитрий медведев поддержал "референдумы" и был высмеян в сети.