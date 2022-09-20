Война — день 209: ВСУ выдавливают россиян с украинской земли, оккупанты мстят обстрелами городов

Оперативно о главном 20 сентября

Российское вторжение в Украину идет уже 209 дней. ВСУ постепенно выдавливают оккупантов с территории Украины. В ответ на это российская армия совершает обстрелы как мирного населения, так и критической инфраструктуры, вплоть до атомных станций.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты традиционно устроили ночные обстрелы. Сообщается о взрывах в Никополе и в Харьковской области

00:00 За прошедшие сутки украинскими зенитчиками уничтожен штурмовик Су-25, крылатая ракета Х-59 и 5 БПЛА российских оккупантов, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, информация за 17 сентября доступна в сводке: "Война — день 206: ВСУ продолжают контрнаступление, а в освобожденных городах находят массовые захоронения".

С данными за 18 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 207: ВСУ освобождают Украину, вскрываются все новые зверства оккупантов"

О том, что происходило 19 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 208: ВСУ готовятся к новому наступлению, россияне обстреляли АЭС".