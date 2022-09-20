Советник министра обороны Украины Алексей Копытько объяснил, о чем говорят призывы о немедленных "референдумах" в ОРДЛО

Вскрики о немедленных (!) референдумах в "ЛДНР" с информационным прикрытием в российских федеральных СМИ – это признак истерики в Москве и одновременно попытка одной из российских группировок побудить бункерного вождя хоть к каким-то действиям.

В Москве реально боятся, что в течение месяца успешная оборона "по Осколу" может закончиться блестящей обороной по Айдару, если не по Деркулу. С автоматической потерей Лисичанска, залитых кровью руин Северодонецка и Рубежного.

Случиться это может аккурат к юбилею Путина. Вот уж правда, день рождения – грустный праздник будет.

Поэтому сейчас Путина толкают к обострению как минимум на уровне риторики. Наступление украинских войск на Харьковщине поставило московские группировки в тупик, вызвало растерянность. Обратите внимание: ключевые спикеры РФ просто исчезли из эфиров. Конкурирующая группировка открыто троллила Медведева на эту тему. Мол, замолчал Медвед, не жжёт больше. Да и сам Путин сник, бормотал что-то невнятное.

В отсутствии чётких команд вертикаль начинает буксовать и рушиться. Вакуум начинают заполнять кадыровы, пригожины и аксёновы.

Те, кто не хочет сгинуть под обломками, сейчас толкают президента РФ разжечь пожар побольше.

"Немедленный референдум" — это угроза аннексии без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление. Фактическое признание военного поражения. С таким же успехом можно было провести "референдумы" до 24 февраля. Для России было бы меньше издержек.

Использование "референдумов" для ядерного шантажа фактически сужает манёвр РФ до одной опции, в случае задействования которой российская элита на пару поколений станет законной целью.

Злоупотребление угрозами (не говоря уже о возможном "включении" "ЛДНР" в РФ) закрывает путь к переговорам. Без которых страдают другие российские группировки.

Де-факто инициатива о "референдумах" в нынешнем контексте может стать открытием "третьего фронта" под коврами в московских "центрах принятия решений".

Нам своє робити.