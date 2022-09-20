Боевики "ЛНР/ДНР" назвали дату "референдумов": Ермак отреагировал на заявления коллаборантов

После ряда решений оккупационных властей у Зеленского отреагировали жестко

Главарь боевиков "лнр" леонид пасечник подписал "закон" о "референдуме" по вопросу вхождения в состав россии на правах субъекта федерации. "Референдум" пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года. Так называемая "власть днр" назначила референдумы на эти же даты. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

На новости о "референдумах" на оккупированных территориях уже отреагировали в Офисе президента Украины. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, проведение подобных мероприятий является лишь проявлением сильного страха россиян, и Украиной этот вопрос будет решен.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — отметил руководитель ОП в своем Telegram-канале.

А в Министерстве иностранных дел рф также прокомментировали последние заявления оккупационных властей украинских регионов.

"Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы", — сказал глава мид рф сергей лавров.

Напомним, ранее коллаборанты в Херсонской области заявили, что ими принято решение о проведении "референдума" о вхождении Херсонской области в состав российской федерации".

Еще раньше во вторник "глава общественной палаты днр" заявил, что для проведения "референдумов" на Донбассе все готово.

А спикер госдумы володин заявил, что боевиков "ЛДНР" примут в состав россии, если пройдут "референдумы".