Бойовики "ЛНР/ДНР" назвали дату "референдумів": Єрмак відреагував на заяви колаборантів

Після ряду рішень окупаційної влади у Зеленського відреагували жорстко

Ватажок бойовиків "лнр" леонід пасічник підписав "закон" про "референдум" з питання входження до складу росії на правах суб'єкта федерації. "Референдум" пройде з 23 по 27 вересня 2022 року. Так звана "влада днр" призначила референдуми на ці ж дати. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На новини про "референдуми" на окупованих територіях вже відреагували в Офісі президента України. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, проведення подібних заходів є лише проявом сильного страху росіян, і Україною це питання буде вирішено.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", — зазначив керівник ОП у своєму Telegram-каналі.

А у Міністерстві закордонних справ рф також прокоментували останні заяви окупаційної влади українських регіонів.

"Нинішня ситуація підтверджує, що народи Донбасу хочуть бути господарями своєї долі", — сказав глава мзс рф сергій лавров.

Нагадаємо, раніше колаборанти на Херсонщині заявили, що ними ухвалено рішення про проведення "референдуму" про входження Херсонської області до складу російської федерації".

Ще раніше у вівторок "голова громадської палати днр" заявив, що для проведення "референдумів" на Донбасі все готове.

А спікер держдуми володін заявив, що бойовиків "лднр" приймуть до складу росії, якщо пройдуть "референдуми".