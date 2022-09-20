Окупанти на Херсонщині заявили про "негайний референдум" (оновлено)

Окупанти наважилися на новий шаг

У вівторок, 20 вересня, так звана "громадська рада" окупованої росією Херсонської області виступила з ініціативою про негайне проведення "референдуму" про визнання регіону суб'єктом російської федерації.

"Входження до складу росії не тільки стане торжеством історичної справедливості, а й убезпечить територію області, відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення могутності нашої землі та повернення до повноцінного мирного життя — ми єдиний народ-переможець", — цитує російська пропагандистська агенція "РИА-Новости" звернення ради до голови окупаційної "адміністрації" володимира сальдо.

За словами авторів звернення, необхідність такого кроку викликана "актами терору з боку української влади та НАТО".

Зібрання т. з. "громадської ради"

А пізніше у вівторок сальдо виступив із заявою: "Розглянувши звернення громадських організацій та мешканців регіону, керівництво Адміністрації Херсонської області ухвалило рішення про проведення "референдуму" щодо входження Херсонської області до складу російської федерації".

Тим часом в ОРДЛО "голова громадської палати днр" заявив, що для проведення "референдумів" на Донбасі все готово.

Також "громадська палата днр" виступить з ініціативою проведення електронного голосування на "референдумі" для низки територій.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому росіянам так важливо провести так звані "референдуми" в окупованих Херсонській та Запорізькій областях.