Оккупанты решились на новый шаг

Во вторник, 20 сентября, так называемый "общественный совет" оккупированной россией Херсонской области выступил с инициативой о немедленном проведении "референдума" о признании региона субъектом российской федерации.

"Вхождение в состав россии не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению могущества нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни — мы единственный народ-победитель", — цитирует российское пропагандистское агентство "РИА-Новости" обращение совета к главе оккупационной "администрации" владимира сальдо.

По словам авторов обращения, необходимость такого шага вызвана "актами террора со стороны украинской власти и НАТО".

Собрание т. н. "общественного совета"

А позже во вторник сальдо выступило с заявлением: "Рассмотрев обращение общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении "референдума" о вхождении Херсонской области в состав российской федерации".

Тем временем в ОРДЛО "глава общественной палаты днр" заявил, что для проведения "референдумов" на Донбассе все готово.

Также "общественная палата днр" выступит с инициативой проведения электронного голосования на "референдуме" для ряда территорий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему россиянам так важно провести так называемые "референдумы" в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.