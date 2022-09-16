Солдати з автоматами та заборона виходити на вулицю: як навчаються діти в окупованому Херсоні (відео)

Навчальний процес вартують російські військові з автоматами

Діти в окупованому Херсоні змушені навчатись за російською програмою. На вході до навчальних закладів їх обшукують російські солдати, а на перервах забороняють виходити на вулицю.

Як повідомляє Суспільне, про це розповів херсонський школяр Костянтин, однокласника якого батьки відправили проходити навчання за російською програмою.

За його словами, у школі немає частини предметів на кшталт хімії чи біології, а є лише історія, російська мова, математика та фізкультура.

"Наприклад, на фізкультурі вчителі розповідають, що олімпійські ігри народилися в росії, лише росіяни завжди їх вигравали. А вони навіть боялися з цього сміятися, бо їх за це можуть покарати", — сказав школяр.

За його словами, його однокласник навіть думав про те, щоб звідти втекти, проте завадили ґрати на вікнах на першому поверсі та російські військові з автоматами.

Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" Херсона продовжує стверджувати, що не відмовляється від планів провести псевдореферендум про "приєднання" області до росії, хоча в цю перспективу все менше вірять навіть у самому кремлі.

Крім того, місцеві жителі зазначають, що місто зараз буквально завалено російською пропагандою, проте в ній немає жодних натяків на "референдум".