Солдаты с автоматами и запрет выходить на улицу: как учатся дети в оккупированном Херсоне (видео)

Учебный процесс сторожат российские военные с автоматами

Дети в оккупированном Херсоне вынуждены учиться по российской программе. На входе в учебные заведения их обыскивают российские солдаты, а на переменах запрещают выходить на улицу.

Как сообщает Суспільне, об этом рассказал херсонский школьник Константин, одноклассника которого родители отправили проходить обучение по российской программе.

По его словам, в школе нет части предметов вроде химии или биологии, а есть только история, российский язык, математика и физкультура.

"К примеру, на физкультуре учителя рассказывают, что олимпийские игры родились в россии, только россияне всегда их выигрывали. А они даже боялись над этим смеяться, потому что их за это могут наказать", — сказал школьник.

По его словам, его одноклассник даже думал о том, чтобы оттуда сбежать, однако помешали решетки на окнах на первом этаже и российские военные с автоматами.

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" Херсона продолжают утверждать, что не отказываются от планов провести псевдореферендум про "присоединению" области к россии, хотя в эту перспективу все меньше верят даже в самом кремле.

Кроме того местные жители отмечают, что город сейчас буквально завален российской пропагандой, однако в ней нет никаких намеков на "референдум"