Херсон завален пропагандой, но рекламы "референдума" нет: рассказ очевидицы

Местные жители не реагируют на шквал наглядной агитации, которой их забрасывают оккупанты

Оккупационные "власти" Херсона продолжают утверждать, что не отказываются от планов провести псевдореферендум про "присоединению" области к россии, хотя в эту перспективу все меньше верят даже в самом кремле. О том, что это может быть не более, чем обычная бравада, рассказывают и местные жители.

Так Валерия Папуша, которая в начале сентября выехала из Херсона в Одессу, рассказала "Немецкой волне", что среди огромного количества пропаганды, которой оккупанты обклеили город, материалов о "референдуме" нет. По словам девушки, плакаты о том, что Херсон теперь находится под контролем россии, появляются на всех свободных поверхностях с огромной скоростью и очень быстро сменяют друг друга. "Я на работу ездила через полгорода. И вот ты едешь – пустой билборд, едешь вечером – там уже что-то висит: "Херсон и россия – одно целое", "Херсон – будущее россии". И это на каждом шагу – 20 метров и уже вот такенный плакат. Они меняются", — рассказала Валерия. Она также добавила, что свои агитационные материалы россияне вешают везде, вплоть до стекол общественного транспорта.

Вместе с тем, жительница Херсона рассказала, что горожане настроены по отношению к участию в "референдуме" негативно. Хотя среди них есть те, кто согласился перейти на сторону оккупантов. "Уже есть люди, конечно же, которые перешли на их (россиян, — ред.) сторону, но среди сознательных людей и среди тех, которых я знаю, никто. Все прекрасно понимают, что из-за того, что они могут спокойно взять твои данные паспортные, это будет какой-то липовый референдум", — рассказала Валерия.

Как сообщал "Телеграф", по данным британской разведки, начало активного контрнаступления украинцев все сильнее подрывает уверенность оккупантов в том, что им удастся провести свои "референдумы".