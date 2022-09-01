В кремле изменили сроки "референдумов" на захваченных территориях Украины: что решили на этот раз

Даты проведения "референдумов" зависят от развития военной ситуации в Украине

Российский кремль рассчитывает на то, что ему удастся провести "референдумы" в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях уже к концу грядущей осени.

Соответствующую информацию в четверг, 1 сентября, ссылаясь на пять источников, близких к администрации российского президента, сообщило издание РБК, отметив, что сценарий организации "референдумов" в сентябре, вероятнее всего, реализован не будет.

Также отметятся, что во время подготовки к "референдумам" на захваченных россией украинских территориях, оккупационная "власть" якобы ориентировалась на то, что проведение голосования по "присоединению" к россии может пройти "в близкой или отдаленной перспективе" в зависимости от военной ситуации.

Что касается "близкой" даты, то коллаборанты имели целью провести референдумы в сентябре, в то же время под "отдаленной" датой рассматривали ноябрь.

"То есть промежуток, начиная с условного 11 сентября как точки отсчета и заканчивая примерно 4-7 ноября", — уточнили собеседники издания.

Пока же ясно, что сценарий, в рамках которого "референдумы" на оккупированных территориях пройдут в сентябре, скорее всего, не будет реализован. Главной причиной такой отсрочки источники называют то, что российские войска до сих пор не вышли на административные границы в Донецкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти, якобы опровергающие факт подготовки "референдумов" во временно оккупированных регионах Украины, призвали украинские власти предоставить жителям оккупированных территорий возможность самостоятельно выбирать свою дальнейшую судьбу.

Также напомним, как главарь боевиков на Донбассе отверг вероятность проведения "референдума" в ближайшее время и объяснил, почему