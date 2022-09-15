В Мелитополе оккупанты готовят показательное судилище над местными жителями

О том, что происходит в городе, рассказал "Телеграфу" экс-глава горрайонного суда Виктор Фомин

Одно из зданий Мелитопольского горрайонного суда "взяли в работу" оккупанты: вывесили триколор, хозяйничают в помещениях, зазывают на работу сотрудников. Не исключено, что таким образом идет подготовка к судебным процессам над местными жителями, на которых рашисты "повесили" уголовные дела. Такой вариант развития событий предположил экс-председатель суда Виктор Фомин.

Вскоре после оккупации Мелитополя горрайонный суд прекратил свою работу. И вот на днях вокруг здания по улице Шмидта была замечена активность. Ее результатом стал новый цвет навеса (из сине-желтого его сделали одноцветным, синим) и водружение триколора. А во дворе на постоянной основе стали дежурить вооруженные люди в форме.

- По моим сведениям, оккупанты вскрыли кабинеты судей, проводят опись документов, которые, увы, не были вовремя вывезены, — рассказал "Телеграфу" Виктор Фомин – он возглавлял Мелитопольский горрайонный суд до 2017 года, затем работал в столице. С началом полномасштабной войны Виктор Анатольевич защищал Киев в составе 207-го батальона теробороны 241-й бригады ВСУ, сейчас продолжает службу в другом подразделении. – На табличке значится, что это теперь Запорожский областной суд, его председатель уже назначен, но не из числа местных. Кроме того, идет обзвон сотрудников аппарата, им предлагают выходить на работу, и есть те, кто согласился.

Экс-председатель Мелитопольского горрайонного суда Виктор Фомин

На сотрудничество с оккупационной властью могла пойти семья судей, которая оказалась в центре коррупционного скандала несколько лет назад. Но к ответственности судей так и не привлекли, супруги позднее ушли в отставку. Так как в новом качестве пара на рашистских ресурсах не "засветились", их фамилию пока не называем.

Зато в кадр на пропагандистских каналах попали Наталья Купавская и Тамара Мищенко. Они мелькали в сюжете о вступительной кампании в так называемом МГУ имени Антона Макаренко – фейковом университете, созданном рашистами на базе четырех высших учебных заведений Мелитополя и Бердянска. Обе много лет проработали в Мелитопольском горрайонном суде (Тамара Михайловна была замом председателя) и одновременно ушли в отставку осенью 2021 года.

Наталья Купавская и Тамара Мищенко

— Знаете, в чем парадокс? Наталье Купавской должны были присвоить звание "Заслуженный юрист Украины", — отметил Виктор Анатольевич. – Но после этого видео Рада судей Украины отозвала представление. Что касается действующих судей, то все они, за исключением Юлии Чеснейшей, выехали на подконтрольную Украине территорию. И это правильно, потому что даже на меня, хоть я и экс-председатель, была охота. Мне рассказывали, что и под домом орки дежурили и даже моим однофамильцам досталось. Одного задержали на блокпосте в Васильевке. Как мне рассказывал тесть этого человека: увидели документы и место регистрации и со словами "Ты нам и нужен!" выволокли из машины, надели на голову мешок и продержали в местном ИВС, избивали, пока не поняли, что ошиблись.

Виктор Фомин добавляет, что Мелитополь может стать одним из городов, где будут устраивать показательные судилища, как в Мариуполе. Захваченных там добровольцев-иностранцев, которые воевали на стороне Украины, по ускоренной процедуре приговорили к смертной казни. Такая же участь может ждать и мелитопольцев, похищенных россиянами в разное время. Это в том числе и адвокат Олег Зубов, спасатель Борис Клещев, обвиненные рашистами вместе с другими земляками в помощи ВСУ.

- Есть информация, что сейчас 17 мелитопольцев россияне задействовали на рытье окопов, блиндажей в Пологовском районе, — продолжает Виктор Анатольевич. – И они могут предстать в скором времени вот перед этим непонятным судом в Мелитополе. Если на Донбассе какие-то квазизаконы принимались, то на захваченной части Запорожской области — нет. Возможно, сюда будут прислана коллегия из "лнр/днр" и она будет рассматривать дела по их "уголовному кодексу". Пока ясно только, что это будут показательные процессы и жесткие приговоры. Это в открытую заявляет гауляйтер Евгений Балицкий, в том числе и говоря о том , что будут отправлять людей в непризнанные республики и там расстреливать.

С оккупантами все понятно, а как предатели и коллаборанты после такого будут смотреть своим землякам в глаза?