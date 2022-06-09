Боевики "ДНР" приговорили иностранных добровольцев ВСУ к смертной казни: что известно

Добровольцев назвали "наемниками" и обвинили в попытке захватить власть в "ДНР"

Бойцы иностранного легиона, воевавшие на стороне Украины и попавшие в плен российских оккупантов, были приговорены на территории так называемой "ДНР" к смертной казни. Речь о двух британцах — Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также марроканце Саадуне Брагиме.

Об этом в четверг, 9 июня, сообщил российский "Интерфакс", цитируя "судью" так называемого "верховного суда ДНР" Александра Никулина, который принял это дерзкое решение.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Иностранных легионеров, имеющих подданство Великобритании и Марокко, в "ДНР" обвинили "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

Более того, так называемый судья заявил, что он при вынесении вердикта по этому делу руководствовался "незыблемым принципом справедливости".

"Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни", — заявил Никулин.

Стоит отметить, что иностранные бойцы, воевавшие на стороне Украины, будут иметь месяц на подачу апелляции. В случае, если главарь так называемой "ДНР" примет решение о помиловании, то смертную казнь смогут заменить на пожизненное заключение или 25 лет колонии. Следует отметить, что смертная казнь, согласно законам "ДНР", производится расстрелом.

Читайте также: Категория Украина Сколько бойцов с "Азовстали" в плену россиян: Зеленский дал интересный ответ Зеленский надеется, что военных с "Азовстали" не пытают, потому что те являются публичными пленными

Справка

Эйден Аслин — 28-летний экс-наблюдатель в Великобритании, попавший в плен в Мариуполе в апреле. Его боевики "ДНР" использовали в пропагандистском видео сразу после пленения. Вместе с ним также был захвачен 48-летний бывший военный Королевский английский полк Шон Пиннер.

Что касается 21-летнего подданного Марокко Брагима Саадуна, которого судили вместе с британцами, то он сдался в плен в Волновахе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соломенский райсуд Киева приговорил к пожизненному заключению 22-летнего солдата российской армии Вадима Шишимарина, который 28 февраля в поселке Чупаховка на Сумщине убил 62-летнего Александра Шелипова.