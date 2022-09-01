Все в триколорах: как Мелитополь продолжают готовить к "референдуму" (фото)

Мелитопольцам продолжают пытаться промыть мозги

Спустя полгода оккупации Мелитополя и после ряда эффективных ударов Вооруженных сил Украины по позициям россиян в городе, захватчики не теряют надежды на фальсификацию "референдума" с последующей аннексией части Запорожской области.

Об этом можно судить по свежим снимкам, которые местные жители передали в распоряжение "Телеграфа".

рф никак не осмелится имитировать "референдум"

Как пишут оккупанты в подконтрольной газете "Комсомольская правда" за август, "референдум" хотят провести очно на участках, — для онлайн-голосования не хватает технических возможностей. Кто не сможет прийти, тому принесут бюллетени на дом.

Точную дату до сих пор не называют, однако аннексию украинских территорий в россии называют "важнейшей задачей осени".

Вместе с тем оккупанты уже называют и ориентировочные показатели, которые будут фальсифицировать на "референдуме", — явка на уровне 70%, при этом не менее 50% должны проголосовать за "присоединение" к россии.

Такие газеты раздают жителям Мелитополя

Город утопает в триколорах

Чтобы создать видимость "русского мира" на захваченной украинской территории, оккупанты повсеместно продолжают расклеивать свои борды и развешивать флаги россии.

Такие новые борды появились в городе

Мелитопольский колледж успешно захватили и увешали российскими флагами

Трехцветные тряпочки развешивают и над обычными магазинами

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе сильно подорожали продукты, в частности, рыба.