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Все в триколорах: как Мелитополь продолжают готовить к "референдуму" (фото)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Будет ли вообще какой-либо "референдум", - под вопросом, но пропагандистская машина рф работает в Мелитополе на полную Новость обновлена 01 сентября 2022, 12:11
Будет ли вообще какой-либо "референдум", - под вопросом, но пропагандистская машина рф работает в Мелитополе на полную

Мелитопольцам продолжают пытаться промыть мозги

Спустя полгода оккупации Мелитополя и после ряда эффективных ударов Вооруженных сил Украины по позициям россиян в городе, захватчики не теряют надежды на фальсификацию "референдума" с последующей аннексией части Запорожской области.

Об этом можно судить по свежим снимкам, которые местные жители передали в распоряжение "Телеграфа".

рф никак не осмелится имитировать "референдум"

Как пишут оккупанты в подконтрольной газете "Комсомольская правда" за август, "референдум" хотят провести очно на участках, — для онлайн-голосования не хватает технических возможностей. Кто не сможет прийти, тому принесут бюллетени на дом.

Точную дату до сих пор не называют, однако аннексию украинских территорий в россии называют "важнейшей задачей осени".

Вместе с тем оккупанты уже называют и ориентировочные показатели, которые будут фальсифицировать на "референдуме", — явка на уровне 70%, при этом не менее 50% должны проголосовать за "присоединение" к россии.

Комсомольская правда Мелитополь август 2022
Такие газеты раздают жителям Мелитополя

Город утопает в триколорах

Чтобы создать видимость "русского мира" на захваченной украинской территории, оккупанты повсеместно продолжают расклеивать свои борды и развешивать флаги россии.

Борды россии в Мелитополе 2022
Такие новые борды появились в городе
Флаги россии в Мелитополе 2022
Мелитопольский колледж успешно захватили и увешали российскими флагами
Флаги россии в Мелитополе 2022
Трехцветные тряпочки развешивают и над обычными магазинами

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе сильно подорожали продукты, в частности, рыба.

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