Все в триколорах: как Мелитополь продолжают готовить к "референдуму" (фото)
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Мелитопольцам продолжают пытаться промыть мозги
Спустя полгода оккупации Мелитополя и после ряда эффективных ударов Вооруженных сил Украины по позициям россиян в городе, захватчики не теряют надежды на фальсификацию "референдума" с последующей аннексией части Запорожской области.
Об этом можно судить по свежим снимкам, которые местные жители передали в распоряжение "Телеграфа".
рф никак не осмелится имитировать "референдум"
Как пишут оккупанты в подконтрольной газете "Комсомольская правда" за август, "референдум" хотят провести очно на участках, — для онлайн-голосования не хватает технических возможностей. Кто не сможет прийти, тому принесут бюллетени на дом.
Точную дату до сих пор не называют, однако аннексию украинских территорий в россии называют "важнейшей задачей осени".
Вместе с тем оккупанты уже называют и ориентировочные показатели, которые будут фальсифицировать на "референдуме", — явка на уровне 70%, при этом не менее 50% должны проголосовать за "присоединение" к россии.
Город утопает в триколорах
Чтобы создать видимость "русского мира" на захваченной украинской территории, оккупанты повсеместно продолжают расклеивать свои борды и развешивать флаги россии.
Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе сильно подорожали продукты, в частности, рыба.