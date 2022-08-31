Мороженое по 200 гривен, сушеные бычки по 400: что происходит с ценами на продукты в оккупированном Мелитополе

И это при том, что многие мелитопольцы потеряли работу из-за оккупантов

В городе Мелитополь Запорожской области, оккупированном российскими оккупантами, цены на продукты растут с каждым днем, но при этом ассортимент остается неизменным. Вместе с продуктами дорожает и бытовая химия, и вещи личной гигиены, которые по качеству оставляют желать лучшего.

Как передает РИА "Мелитополь", в последнее время местное население жалуется на подорожание рыбы. Мелкую кильку холодного копчения в магазинах Мелитополя отпускают по 120 грн за килограмм, ставриду продают по 150 грн, путасу — по 170 грн, а плотву — по 180 грн за килограмм. Обычная сельдь стоит 150 грн за килограмм, а горбушу, как и окуня, отпускают по цене в 300 гривен.

Скумбрия, которая ну точно выглядит очень сомнительно, стоит на прилавке с ценником в 290 грн, сушеные бычки продают по 400, а копченый хребет стоит заоблачные 260 гривен.

Другие категории товаров тоже совсем не отстают в ценах. Гель для стирки, например, колеблется в цене от 540 до 840 грн, и это не самый большой литраж. А вот обычный дезодорант, ранее стоивший до 100 грн, теперь продают от 162 до 198 грн за единицу. Гигиенические прокладки в Мелитополе теперь можно купить вообще по 227 гривен за обычную пачку.

Сладости в оккупированном городе также постоянно дорожают — килограмм шоколадных батончиков отпускают по 600 и более гривен, пачку сливок можно купить от 93 до 207 гривен, а мороженое производства Крыма стоит по 183 гривны.

А на фоне таких цен россияне лишили нормального заработка большую часть города. Люди, которые раньше на базарах продавали овощи и имели с того прибыль, сейчас вынуждены сбывать все за бесценок, ведь вывезти товар в другие регионы нет возможности. А местное население на фоне нехватки наличных средств торгуется до последнего, чтобы купить овощи и фрукты дешевле ценников, которые поставили продавцы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Новой Каховке на Херсонщине ситуация еще хуже, ведь там на полках супермаркетов ассортимент продуктов не так богат, а цены совсем не отстают от Мелитополя.