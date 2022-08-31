Морозиво по 200 гривень, сушені бички по 400: що відбувається з цінами на продукти в окупованому Мелітополі

І це при тому, що багато мелітопольців втратили роботу через окупантів

У місті Мелітополь Запорізької області, яке окупували російські окупанти, ціни на продукти зростають з кожним днем, але при цьому асортимент залишається незмінним. Разом з харчами дорожчає і побутова хімія, і речі особистої гігієни, які по якості залишають бажати кращого.

Як передає РІА "Мелітополь", останнім часом місцеве населення скаржиться на подорожчання риби. Дрібну кільку холодного копчення у магазинах Мелітополя відпускають по 120 грн за кілограм, ставриду продають по 150 грн, путасу — по 170 грн, а плотву — по 180 грн за кілограм. Звичайний оселедець коштує 150 грн за кілограм, а горбушу, як і окуня, відпускають за ціною у 300 гривень.

Скумбрія, яка ну точно має дуже сумнівний вигляд, стоїть на прилавку з цінником у 290 грн, сушені бички продають по 400, а копчений хребет коштує захмарні 260 гривень.

Інші категорії товарів також зовсім не відстають у цінах. Гель для прання, наприклад, коливається у ціні від 540 до 840 грн і це не найбільший літраж. А от звичайний дезодорант, який раніше коштував до 100 грн, тепер продають від 162 до 198 грн за одиницю. Гігієнічні прокладки у Мелітополі тепер можна купити взагалі по 227 гривень за звичайну пачку.

Солодощі в окупованому місці також невпинно дорожчають — кілограм шоколадних батончиків відпускають по 600 і більше гривень, пачку вершків можна купити від 93 до 207 гривень, а морозиво виробництва Криму коштує по 183 гривні.

А на тлі таких цін росіяни позбавили нормального заробітку значну частину міста. Люди, які раніше на базарах продавали городину та мали з того прибуток, зараз змушені збувати все за безцінь, адже вивезти товар в інші регіони немає можливості, а місцеве населення на тлі нестачі готівкових коштів торгується до останнього, аби придбати овочі та фрукти дешевше цінників, які поставили продавці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Новій Каховці на Херсонщині ситуація ще гірше, адже там на полицях супермаркетів асортимент продуктів не такий багатий, а ціни зовсім не відстають від Мелітополя.