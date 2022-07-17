"Один народ": захоплений Мелітополь обвішали плакатами за росію

Чим ближче "референдум", тим більше пропагандистських плакатів

З кожним днем дедалі ближче вересень, коли російські окупанти мають намір спробувати провести "референдум" про захоплення частини української землі, на тлі чого посилюються заходи пропаганди.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили свіжі фотографії з тимчасово окупованого Мелітополя, який буквально обвішали плакатами з цитатами кривавого диктатора володимира путіна та про "єдність" із росією.

Незабаром уже п’ять місяців, як черешнева столиця України перебуває в окупації, і загарбники не перестають нагадувати про це.

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Зараз на вулицях повсюдно можна зустріти борди зі словами про нібито свободу вибору місцевих жителів, ніби їхні голоси справді збираються враховувати, а не фальсифікувати потрібний результат, як це заведено в росії.

"Ми один народ. Ми разом із росією", — також йдеться на бордах.

Плакати місцями поклеїли у тандемі

Варто зауважити, що жителі Мелітополя зовсім не так привітно зустріли окупантів, як їм хотілося б, — у місті працює потужний партизанський рух, у зв’язку з яким далеко не один окупант попрощався з життям і зброєю.

Як повідомляв "Телеграф", також раніше в Мелітополі почали роздавати пропагандистські газети.