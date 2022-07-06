Картопля по 10 грн, а капуста по 8 грн: у Мелітополі за безцінь продають овочі (фото)

На ринках Мелітополя сезонні фрукти та овочі розпродують за безцінь.

Мелітополь Запорізької області п’ятий місяць перебуває у російській окупації. Жителі черешневої столиці щодня стикаються з проблемами зі зняттям готівки та зв’язком. Крім того, окупація принесла людям високі ціни та дефіцит продукції.

У той же час ціни на овочі та фрукти продовжують стрімко падати. Люди, які їх вирощують та заробляють собі цим на життя, змушені віддавати товар набагато дешевше, ніж він зараз коштує.

Але навіть за таку ціну покупців небагато, бо люди не мають грошей і роботи, багато хто сильно економить, бо не знає, що буде завтра і чи буде на що купити хліб.

"Телеграф" з особистих джерел дізнався ціни на ринку тимчасово захопленого міста.

Ціни на овочі та фрукти сильно дивують, деякі товари віддають майже задарма.

Так, на ринку молоду картоплю можна купити за 10–11 грн за кілограм, а кабачки за 8–10 грн.

Огірки продають за 15 грн, а помідори — 20-23 грн. Молода капуста коштує від 8 до 10 грн за кілограм. Якщо ще й поторгуватись, вдасться купити ще дешевше.

У Мелітополі дешево продають овочі

Огірки можна купити за 11-15 грн

Молода капуста коштує 8 грн

Істотно впала ціна на капусту та кабачки, за кілограм тут просять 10 грн

Помідори продають по 23 грн

Огірки можна взяти по 15 гривень за кілограм

Зазначимо, раніше "Телеграф" повідомляв, що знамениту мелітопольську черешню у місті продавали від 15 гривень за кілограм, а полуницю – по 45-55.

Зазначимо, з кожним днем ситуація у Мелітополі лише посилюється. Так, у мережі з’явилася інформація, що місцеві колаборанти заявили про необхідність запровадження смертної кари.

Також ми писали про те, кого окупантам доводиться наймати на роботу до місцевих шкіл, щоб хоч якось компенсувати недокомплект вчителів.