Величезні черги та військові з автоматами: як живе окупований Мелітополь (відео)

Як живе Мелітополь, окупований російськими військами.

Вже майже чотири місяці, як Мелітополь Запорізької області окуповано російськими військами. Кожен день у мелітопольців нагадує гру на виживання — усі думки лише про те, як і де заробити грошей, щоби прогодувати свою сім’ю.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явилося відео з окупованого Мелітополя, зняте 23 червня.

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Жителі все сильніше стикаються з проблемами зі зняттям готівки та зв’язком. За гуманітарною допомогою, готівкою та сім-картами вишиковуються величезні черги. У місті немає роботи, ціни на продукти дуже високі.

Окупанти постійно нав’язують "рускій мір" мешканцям черешневої столиці. Російські військові ходять містом з автоматами, а вулицями регулярно курсує військова техніка. На всіх адміністративних будинках вивісили російські триколори. Крім того, на території міста почали роздавати номери для авто зі старим запорізьким гербом та написом "TVR".

З кожним днем ситуація тільки погіршується. Днями в мережі з’явилася інформація, що місцеві колаборанти заявили про необхідність запровадження смерної кари.

Крім того, окупанти намагаються переробити під себе освітню систему — студентів-контрактників підкуповують переходом на бюджетну форму навчання, а школярів збирають для проведення незрозумілих тестів.