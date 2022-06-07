У Мелітополі помітили авто з номерами Таврійської губернії (фото)

У Мелітополі їздять авто з номерами, на яких зображено герб Запоріжжя зразка 1811 року та напис "TVR".

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти продовжують популяризувати новий ідеологічний напрямок.

Російські загарбники намагаються повернути жителів до часів існування російської імперії та нав’язати відчуття, що місто належить до Таврійської губернії. Раніше по всьому місту розвісили банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Тоді до її складу входив Мелітопольський повіт.

Крім того, на території міста почали роздавати номери для авто зі старим запорізьким гербом та написом "TVR".

У розпорядженні "Телеграфу" з’явилися свіжі фото автомобіля з "таврійськими" номерами.

На нових номерних знаках окупантів замість прапора України зображено герб Запоріжжя зразка 1811 року, а замість UA — значок "TVR", що є прямим посиланням на Таврійську губернію.

Окупанти ставлять на номери авто імперські символи

Номерні знаки для автомобілів з гербом 1811 року та написом TVR

Зазначимо, що Таврійська губернія існувала у 1802-1921 роках у складі російської імперії, охоплювала територію анексованого ще до цього Катериною II Криму та сучасної Запорізької та Херсонської областей до лінії Дніпра. Окупанти намагаються нав’язати мелітопольцям святкування річниці неіснуючого утворення. Представники "влади" оголошують про наміри відновити існування губернії щодо включення до складу Запоріжжя.

Нагадаємо, що російські військові продовжують творити свавілля на захоплених територіях Півдня та Сходу України. Російські військові з мінометів обстріляли агрофірму, яка відмовилася надавати сільгосптехніку та співпрацювати з окупантами.

Крім того, росія на окупованих територіях не дає фермерам працювати, повідомлялося вже не раз – процвітає мародерство сільгосптехніки та вивезення продуктів до росії.