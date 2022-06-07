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В Мелитополе заметили авто с номерами Таврийской губернии (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В Мелитополе появились автомобильные номера с надписью "TVR" Новость обновлена 07 июня 2022, 15:36
В Мелитополе появились автомобильные номера с надписью "TVR"

В Мелитополе ездят авто с номерами, на которых изображён герб Запорожья образца 1811 года и надпись "TVR".

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты продолжают популяризировать новое идеологическое направление.

Российские захватчики пытаются вернуть жителей во времена существования российской империи и навязать ощущение, что город относится к Таврической губернии. Ранее по всему городу развесели баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Тогда в ее состав входил Мелитопольский уезд.

Кроме того, на территории города начали раздавать номера для авто со старым запорожским гербом и надписью "TVR".

В распоряжении "Телеграфа" появились свежие фото автомобиля с "таврическими номерами".

На новых номерных знаках оккупантов вместо флага Украины изображен герб Запорожья образца 1811 года, а вместо UA — значок "TVR", что является прямой отсылкой к Таврической губернии.

Оккупанты ставят на номера авто имперские символы
Оккупанты ставят на номера авто имперские символы
Номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR
Номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR

Отметим, что Таврическая губерния существовала в 1802-1921 годах в составе российской империи, охватывала территорию аннексированного еще до этого Екатериной II Крыма и современной Запорожской и Херсонской областей до линии Днепра. Оккупанты пытаются навязывать мелитопольцам празднование годовщины несуществующего образования. Представители "власти" объявляют о намерениях возобновить существование губернии по включению в состав Запорожья.

Напомним, что российские военные продолжают творить произвол на захваченных территориях Юга и Востока Украины. Российские военные из минометов обстреляли агрофирму, которая отказалась предоставлять сельхозтехнику и сотрудничать с оккупантами.

Кроме того, россия на оккупированных территориях не дает фермерам работать, сообщалось уже не раз — процветает мародерство сельхозтехники и вывоз продуктов в рф.

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#Россия #Мелитополь