Мародерство, бешеные проценты за "обнал" и попытки введения "рублёвой зоны": как украинцы выживают в оккупации

Россияне навязывают жителям невыносимые условия

В Украине пятая часть страны оккупированна российским врагом. Захваченны часть Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей.

Оккупанты проводят на захваченных территориях вербовку разведчиков и диверсантов. Об этом рассказали в Запорожской ОВА. Как стало известно — они предпочитают жителей или бывших жителей занятых областей, которые говорят на украинском языке.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Местное население в Запорожской области продолжают "кошмарить" — враг мародерствует на территории промышленных предприятий и ворует машины в Бердянске, Мелитопольском районе, Пологах. Также они продолжают воровать сельхозтехнику — последней "добычей" мародеров стали шесть грунтообрабатывающих агрегатов. Общая сумма убытков составила 7,8 млн гривен.

В Мелитополе связи украинских операторов нет — дозвониться можно только с российских операторов, но и карточку получить — еще та задача. Люди часами стоят в очереди, а цены достигают 1,5 тысячи. Но с этой карточкой есть проблемы — в соцсети с нее практически не выйти, а дозвониться куда-то можно только из города.

Выехать в Запорожье стало также проблемой — оккупанты требуют "официальное разрешение". Очереди достигают шестисот машин.

На Харьковщине в Боровской громаде рассказали об увеличении количества российских войск. Во многих общинах нет мобильной связи и интернета, местами нет электричества, не работает банковская система — получить пенсии и зарплаты невозможно. Для перевода денег с карточки в наличные используют систему конвертации. В Сватовом или Старобельске, что на Луганщине, обналичить средства можно за процент — от 15 до 40% придется отдать.

Рублевое давление усиливается — наличку все чаще можно снять только в рублях при курсе 1:2, а на территории оккупированной громады с гривен могут выдать сдачу рублями.

Ранее "Телеграф" писал, что на Херсонщине, согласно картам боевых действий, удалось освободить часть территории на северо-востоке региона. В регионе растет партизанское сопротивление — украинские флаги и листовки против оккупантов все чаще появляются на улицах области.