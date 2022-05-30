Оккупанты запугивают фермеров Херсонщины и уже готовят кражу следующего урожая

Россияне вывозят готовую продукцию в Крым и пытаются продавать в другие страны

На временно неподконтрольных Украине территориях Херсонской области продолжается произвол оккупационных властей. Вооруженные люди и коллаборанты угрожают фермерам и настойчиво предлагают им "сотрудничество". Несогласных показательно "наказывают".

Об этом "Телеграфу" рассказали источники из числа представителей аграрного бизнеса Херсонщины. По их словам, предпринимателям фактически выдвигают ультиматум — или сотрудничать с "новыми властями" или это может плохо кончиться.

Дело в том, что Херсонская область — важный аграрный край Украины, на территории которого производилось много сельскохозяйственной продукции — зерно, овощи, фрукты и т.д. Сейчас все собранное оккупанты отбирают и отправляют в Крым, откуда пытаются переправить на продажу. Впрочем, многие страны отказываются покупать ворованное, потому суднам с награбленным зерном приходится долго искать покупателя.

По информации "Телеграфа", местами российские военные предлагают топливо взамен на разрешение пользоваться крупной сельхозтехникой "в военных целях". Впрочем, не все согласны с таким раскладом. Одно из предприятий отказалось вступать в коллаборационизм и пыталось вывезти технику — за это оккупанты расстреляли территорию фирмы из минометов. Множество имущества повреждено — тракторы, комбайны, фуры. В результате обстрела загорелся ангар с техникой. Видео с места событий попало в распоряжение "Телеграфа".

Отметим, что после вывоза зерна и другой продукции из крупных складов, российские временные "власти" принялись за мелких фермеров, иногда предлагая им выкуп зерна в несколько раз дешевле рыночной цены. В ином случае фермерам и вовсе грозят оружием.

Также на условиях анонимности аграрии рассказывают, что их практически склоняют к работе над новым урожаем, который россияне также планируют отобрать.

"Нам прямо сказали — или засеваете, или пропадаете. И один мой знакомый действительно исчез", — рассказывает собеседник издания.

Местные жители называют происходящее на захваченных территориях Херсонщины "тихим террором". "Люди пропадают, ходит много слухов о братских могилах. Особенно в небольших городках и селах", — делится переживаниями жительница Херсона.

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Очевидно, что о масштабах зверств и последствиях оккупации будет известно только после освобождения территорий Юга Украины. Пока местные жители находят в себе силы и смелость собираться на небольшие акции с украинской символикой. Также в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других городах за освобождение борются партизанские отряды. Мирится с таким "освобождением" местные жители явно не хотят.

Что касается аграриев, то в Мелитополе оккупанты разграбили дилерский центр компании John Deere (занимается производством крупной сельхозтехники) и выкрали оттуда комбайны и другое оборудование на сумму более 5 миллионов долларов. Позже эту технику засекли в Чечне и дистанционно заблокировали ее работу. Этот кейс в который раз подчеркивает истинные цели россиян в Украине — разграбить и уничтожить все, что создавалось годами.