Деньги и ресурсы: Филатов объяснил, зачем россияне целенаправленно разрушают украинские города

Разрушение украинских городов входит в план россиян, и они его придерживаются

Многочисленные случаи умышленных и бессмысленных с военной точки зрения обстрелов мирных украинских городов и объектов гражданской инфраструктуры российскими войсками на самом деле имеют под собой нелицеприятное обоснование — это нанесение как можно большего ущерба Украине.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

В ходе разговора собеседники затронули вопрос нелогичных действий оккупационной армии — для чего уничтожать полностью город, который ты хочешь оккупировать? При чем на примере Мариуполя, Попасной, Северодонецка, Харькова и других городов Украины уже видно, что такие действия россиян являются системой, а не исключительными случаями.

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В этом плане Борис Филатов отметил, что вероятный ответ ему дал мэр сильно пострадавшего от российских обстрелов Чернигова Владислав Атрощенко.

"Мне Влад Атрошенко позвонил и говорит: "Деньги, потраченные на строительство оборонительных сооружений, не сопоставимы с ресурсами, которые нужно будет направить на восстановление городской инфраструктуры, если они приблизятся к населённому пункту на расстоянии дальнобойной артиллерии", — сказал мэр Днепра.

В этом контексте он подчеркнул, что россияне конкретно не просто гатят, а гатят по городской критической инфраструктуре, по складам с продуктами, по водоканалам.

"Это экзистенциальная история, это орда", — добавил городской голова Днепра.

Он также обратил внимание на то, что россияне, несмотря на слова о якобы освобождении "народа Донбасса" даже не скрывают, что не намерены ничего разрушенного ими восстанавливать.

"Ну их же это не интересует, они уже чётко заявили, что они не собираются восстанавливать "Азовсталь", это же уже звучало", — напомнил Филатов.

Как сообщалось, взятый в плен российский оккупант на допросе признался, что они умышленно обстреливали жилые кварталы и дома Харькова из "Градов" и "Ураганов", а многоэтажки вообще становились для россиян главными мишенями.