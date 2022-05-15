"Русский мир" во всей красе: журналист показал, как выглядит наиболее пострадавший от обстрелов район Харькова

Город сильно пострадал от обстрелов

После начала российского вторжения в Украину первым под удар оккупантов попал Харьков и в частности район Северной Салтовки. Даже несмотря на то, что украинские защитники оттеснили войска противника от города, многие разрушенные здания и автомобили остаются на месте в качестве мрачного напоминания о том, что там происходило совсем недавно.

Свежими фотографиями поделился журналист Павел Федосенко, который побывал на Северной Салтовке и показал, как она выглядит.

"Одно дело видеть это все на экране компьютера. Совсем другое — наблюдать своими глазами. "Русский мир" во всей красе", — написал он.

Как сообщалось ранее, 5 мая главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные перешли в контрнаступление на направлениях Харькова и Изюма, после чего оккупантов из Харьковской области начали постепенно выбивать.

Напомним, ранее на Северной Салтовке побывал и корреспондент "Телеграфа", который показал, что осталось от района.

Кроме того, "Телеграфу" удалось поговорить с одной из местных жительниц, которая потеряла маму и 42 дня провела с отцом и десятками собак под Харьковом, совсем рядом от линии обороны, без возможности пополнить запасы еды.