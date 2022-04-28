Самый разрушенный район Харькова: как живет Салтовка под ежедневными обстрелами (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Автор
14
Салтовка, Харьков Новость обновлена 28 апреля 2022, 10:13
Салтовка, Харьков

Как выглядит самый разрушенный район Харькова.

С начала полномасштабного вторжения россияне не прекращают обстреливать Харьков и область. По данным местных властей в Харьковской области погибло более 200 гражданских. По всей области разрушены почти сотни домов, большинство из них — многоэтажки.

Один из наиболее пострадавших районов Харькова — Салтовка. Обстрелы этого района Харькова не прекращаются с 24 февраля.

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Этот спальный район, застроенный одинаковыми многоэтажными домами, считается самым большим в Украине — до войны здесь жило около 500 тысяч человек. Сейчас это один из самых разрушенных районов Харькова, здесь почти не осталось уцелевших домов.

Северная Салтовка - один из самых разрушенных районов Харькова
Северная Салтовка - один из самых разрушенных районов Харькова
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков

Корреспондент "Телеграфа" побывал в этом разрушенном оккупантами районе Харькова и сделал развернутый фоторепортаж с места событий.

В результате постоянных обстрелов пострадали все спальные массивы Салтовки. Из-за взрывов многие многоэтажки загорелись.

На улицах почти нет людей. Во дворах разбросан строительный мусор, оставшийся от панелек.

После обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары
После обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары
Во дворах повреждены все постройки
Во дворах повреждены все постройки
От взрывов в домах выбиты стекла, несколько квартир выгорели
От взрывов в домах выбиты стекла, несколько квартир выгорели
Противник регулярно обстреливает жилые кварталы Харькова
Противник регулярно обстреливает жилые кварталы Харькова
Еще одна поврежденная многоэтажка на Салтовке
Еще одна поврежденная многоэтажка на Салтовке

Во дворах районов воронки от взрывов и неразорвавшиеся снаряды. Также стоят поврежденные автомобили. Обстреливая этот район, противник применяет различные виды вооружения, артиллерию и авиацию.

Воронка от взрыва возле дома
Воронка от взрыва возле дома
Автомобиль также попал под обстрел
Автомобиль также попал под обстрел
Остатки вражеского снаряда в жилом квартале
Остатки вражеского снаряда в жилом квартале

Несмотря на постоянную смертельную опасность в этом районе продолжают жить люди. Дома обесточены, нет газа и воды. Жители запасаются дровами и готовят пищу на костре прямо возле подъезда.

Люди готовят еду на самородной плите возле дома
Люди готовят еду на самородной плите возле дома
Дрова складывают под подъездом
Дрова складывают под подъездом
Обедают под открытым небом
Обедают под открытым небом
Несмотря на постоянные обстрелы люди остаются жить в районе
Несмотря на постоянные обстрелы люди остаются жить в районе
Из-за боевых действий многие домашние животные стали бездомными
Из-за боевых действий многие домашние животные стали бездомными
Во многих домах нет электричества, люди живут при свечах
Во многих домах нет электричества, люди живут при свечах

Салтовка почти полностью разрушена, некоторые дома не подлежат восстановлению, она стала похожа на город-призрак.

На кадрах видно, что вещи жителей лежат прямо в руинах. Еще недавно здесь жили люди, учились, строили планы на будущее, обустраивали дома.

Сейчас улицы опустели, район стал похож на город-призрак.

Иконы в разрушенном доме
Иконы в разрушенном доме
Многие дома не подлежат восстановлению
Многие дома не подлежат восстановлению
Оккупанты нанесли значительные разрушения
Оккупанты нанесли значительные разрушения
После взрывов многоэтажки выгорели
После взрывов многоэтажки выгорели

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что настоящее время украинские войска проводят активные боевые действия в Изюмском направлении. 27 апреля захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области.

Как сообщает глава ХОГА Олег Синегубов, в результате вражеских обстрелов за сутки в Харькове погиб 1 человек, 3 мирных жителя получили ранения, из них 2 — в тяжелом состоянии.

Синегубов призвал жителей области не выходить на улицу.

"Я призываю всех жителей без крайней необходимости не находиться на улице, не находиться во дворах, а оставаться в более защищенных местах и укрытиях. Сокращение интенсивности огня — это ложное впечатление", — сообщил глава ХОГА.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал развернутый репортаж из разбитой войной Ахтырки Сумской области.

Теги:
#Харьков #Россияне #Салтовка #ВСУ
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