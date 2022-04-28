Самый разрушенный район Харькова: как живет Салтовка под ежедневными обстрелами (фоторепортаж)

Как выглядит самый разрушенный район Харькова.

С начала полномасштабного вторжения россияне не прекращают обстреливать Харьков и область. По данным местных властей в Харьковской области погибло более 200 гражданских. По всей области разрушены почти сотни домов, большинство из них — многоэтажки.

Один из наиболее пострадавших районов Харькова — Салтовка. Обстрелы этого района Харькова не прекращаются с 24 февраля.

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Этот спальный район, застроенный одинаковыми многоэтажными домами, считается самым большим в Украине — до войны здесь жило около 500 тысяч человек. Сейчас это один из самых разрушенных районов Харькова, здесь почти не осталось уцелевших домов.

Северная Салтовка - один из самых разрушенных районов Харькова

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков

Корреспондент "Телеграфа" побывал в этом разрушенном оккупантами районе Харькова и сделал развернутый фоторепортаж с места событий.

В результате постоянных обстрелов пострадали все спальные массивы Салтовки. Из-за взрывов многие многоэтажки загорелись.

На улицах почти нет людей. Во дворах разбросан строительный мусор, оставшийся от панелек.

После обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары

Во дворах повреждены все постройки

От взрывов в домах выбиты стекла, несколько квартир выгорели

Противник регулярно обстреливает жилые кварталы Харькова

Еще одна поврежденная многоэтажка на Салтовке

Во дворах районов воронки от взрывов и неразорвавшиеся снаряды. Также стоят поврежденные автомобили. Обстреливая этот район, противник применяет различные виды вооружения, артиллерию и авиацию.

Воронка от взрыва возле дома

Автомобиль также попал под обстрел

Остатки вражеского снаряда в жилом квартале

Несмотря на постоянную смертельную опасность в этом районе продолжают жить люди. Дома обесточены, нет газа и воды. Жители запасаются дровами и готовят пищу на костре прямо возле подъезда.

Люди готовят еду на самородной плите возле дома

Дрова складывают под подъездом

Обедают под открытым небом

Несмотря на постоянные обстрелы люди остаются жить в районе

Из-за боевых действий многие домашние животные стали бездомными

Во многих домах нет электричества, люди живут при свечах

Салтовка почти полностью разрушена, некоторые дома не подлежат восстановлению, она стала похожа на город-призрак.

На кадрах видно, что вещи жителей лежат прямо в руинах. Еще недавно здесь жили люди, учились, строили планы на будущее, обустраивали дома.

Сейчас улицы опустели, район стал похож на город-призрак.

Иконы в разрушенном доме

Многие дома не подлежат восстановлению

Оккупанты нанесли значительные разрушения

После взрывов многоэтажки выгорели

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что настоящее время украинские войска проводят активные боевые действия в Изюмском направлении. 27 апреля захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области.

Как сообщает глава ХОГА Олег Синегубов, в результате вражеских обстрелов за сутки в Харькове погиб 1 человек, 3 мирных жителя получили ранения, из них 2 — в тяжелом состоянии.

Синегубов призвал жителей области не выходить на улицу.

"Я призываю всех жителей без крайней необходимости не находиться на улице, не находиться во дворах, а оставаться в более защищенных местах и укрытиях. Сокращение интенсивности огня — это ложное впечатление", — сообщил глава ХОГА.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал развернутый репортаж из разбитой войной Ахтырки Сумской области.