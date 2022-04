россия меняет схему наступления: свежие карты боев в Украине

Враги пытаются выйти на границы Донецкой, Луганской, Херсонской областей

россия продолжает обстреливать Украину из ракет наземного, воздушного и морского базирования, которых за время вторжения они истратили около половины. Продолжается наступательная операция и на земле.

Согласно данным The Institute for the Study of War, на участке атаки от Изюма до Рубежного росармия сменила схему наступления. Войска рф проводят атаки в нескольких направлениях в одну сторону, что дает им возможность использовать больше боевого потенциала.

В более успешном продвижении россиян на этом направлении помогает то, что на линии обороны нет подготовленных позиций украинских защитников. Они есть на бывшей линии разделения с оккупированными территориями — их пытаются преодолеть росвойска в направлении Авдеевки и Попасной. Тем временем рф пытается дестабилизировать ситуацию со стороны Приднестровья.

Карта боевых действий в Украине на 27 апреля

Мариуполь

Обстрел позиций Украины на предприятии "Азовсталь" продолжается — по заводу нанесли 35 авиаударов за сутки. Тем временем исследователи отметили, что оккупанты обстреливают здания и за границами завода, что может свидетельствовать об очагах сопротивления.

Карта боевы в Мариуполе на 27 апреля

Донецкая и Луганская области

Российским войска удалось незначительно продвинуться. Под постоянным обстрелами линии фронта они пытаются взять Рубежное и Попасную. Враг заявил о захвате двух поселков на границе Донетчины и Харьковщины — Рубцы и Яцковка. Бои идут в окрестностях Кременной и Северодонецка.

Карта боевых действий на востоке Украине на 27 апреля

Харьковская область

Харьков все еще находится в частичной блокаде и под обстрелами. На территории области росармия продолжает наступать на юг от Изюма к Барвенково и Славянску. На Славянском направлении на территории области украинские защитнки удерживают ДовгенькеК этим двум населенным пунктам ведут разные дороги. Такое продвижение может иметь разные цели, считают исследователи. От Барвенково дорога ведет к границам Донецкой области, что может быть направлено на номинальное подтверждение "выхода к границам" ОРДЛО, так и для попытки окружить украинские войска на востоке.

Бои в Харьковской области на 27 апреля

Южное направление

Росармия продолжает пытаться наступать в сторону Николаева и Кривого Рога — их ряды проредили в Новодмитровке и Белоусово (20 км от границы с Николаевсокй области). В оккупированном Мелитополе мужчин принуждают к мобилизации в росвойска. Видны элементы подготовки к так называемым "референдумам".

Карта боев на юге Украины на 27 апреля

Не оминули аналитики и события в Приднестровье, молдавском регионе, граничащему с Украиной. Там произошла серия взрывов, вероятно направленная на дестабилизацию ситуации и попыткой посеять панику и противоукраинские настроения.

Точки взрывов в Приднестровье

Напомним, украинские военные также нанесли удар по российскому ПВО на легендарном острове Змеиный.

Как ранее писал "Телеграф", Украина ждет от партнеров более тяжелое вооружения для успешного освобождения ранее оккупированных территорий. Против захватчиков из россии консолидируются многие страны мира — на западе поменялись цели и задачи войны. россию хотят максимально ослабить.