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Жизнь под обстрелами в Харькове продолжается: эксклюзивный репортаж "Телеграфа" (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина, Ян Доброносов
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Девушка шагает по военному Харькову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Девушка шагает по военному Харькову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Война унесла жизни почти 300 харьковчан

Город-герой Харьков – одна из горячих точек в Украине, на которую в открытую напала рф 30 дней назад. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в городе продолжается жизнь. Подробнее о том, что сейчас происходит в Харькове, в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

С первых дней полномасштабного вторжения российских захватчиков Харьков оказался под авианалетами и ракетными ударами. За месяц войны мегаполис покинули тысячи жителей, а еще около трех сотен – погибли. Но все еще остается в родном городе, своих жилищах, огромное количество харьковчан. Люди учатся выживать во время войны, когда любой выход на улицу или поход за "гуманитаркой" может стать последним. Продолжают работать коммунальщики, спасатели, полицейские, продавцы, дворники и врачи.

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Людям выдают хлеб
Людям выдают хлеб
Очередь за гумпомощью
Очередь за гумпомощью
Гуманитарку выдают в отделениях Новой почты
Гуманитарку выдают в отделениях Новой почты

Так, в городе возобновили работу некоторые отделения Укрпочты и Новой почты. Во многих из них – пункты выдачи гуманитарной помощи. По одному из таких российские захватчики, которые действуют как настоящие террористы, на днях открыли огонь. В результате погибли шестеро людей, а еще 15 – получили ранения.

Очередь к Укрпочте
Очередь к Укрпочте
На Новой почте кипит работа
На Новой почте кипит работа
Работник Новой почты раздает гуманитарку
Работник Новой почты раздает гуманитарку
Новая почта в Харькове продолжает работу
Новая почта в Харькове продолжает работу

Пожалуй, в Харькове нет ни одного безопасного района сейчас. В сводках новостей постоянно Салтовка, но "прилетает" и в центр, и на окраины. Оккупанты разрушили уже около тысячи жилых домов, оставив харьковчан без крыши над головой, на которую люди зарабатывали своим трудом годами. Мебель, детские игрушки, посуда и комнатные растения – все эти "внутренности" домов после ударов оккупантов оказываются буквально на улице. Всюду лежат стекла – остатки окон, рамы и прочее. Изредка можно увидеть, как в разрушенных квартирах кто-то собирает вещи…

Окна в домах выбиты
Окна в домах выбиты
В опустевших квартир иногда можно кого-то увидеть
В опустевших квартир иногда можно кого-то увидеть
Мебель и вещи оказались на улицах
Мебель и вещи оказались на улицах

Безусловно, город очень опустел. Но то и дело по улицам, еще не оправившимися от ударов налетчиков, встречаются машины или прохожие, идущие по своим делам.

Прохожая идет по улице в Харькове
Прохожая идет по улице в Харькове
Изредка проезжают машины
Изредка проезжают машины
Разрушенный магазин
Разрушенный магазин

Все фото в материале – Ян Доброносов

Харьковчане верят в победу Украины и очень ее ждут, мечтая о том, как будут отстраивать пострадавшие районы. Горожане знают, что Харьков, уже город-герой, наверняка выстоит и станет еще краше.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове в результате обстрелов российскими захватчиками погиб 95-летний экс-узник Бухенвальда Борис Романченко.

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