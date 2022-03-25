Життя під обстрілами у Харкові продовжується: ексклюзивний репортаж "Телеграфу" (фото)

Війна забрала життя майже 300 харків’ян

Місто-герой Харків – одна з гарячих точок в Україні, на яку відкрито напала рф 30 днів тому. Незважаючи на безперервні обстріли, у місті триває життя. Докладніше про те, що зараз відбувається у Харкові, в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфу".

З перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників Харків опинився під авіанальотами та ракетними ударами. За місяць війни місто залишили тисячі жителів, а ще близько трьох сотень – загинули. Але все ще залишається у рідному місті, своїх оселях, величезна кількість харків’ян. Люди вчаться виживати під час війни, коли будь-який вихід на вулицю чи похід за "гуманітаркою" може стати останнім. Продовжують працювати комунальники, рятувальники, поліцейські, продавці, двірники та лікарі.

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Людям видають хліб Черга за гумдопомогою Гуманітарку видають у відділеннях Нової пошти

Так, у місті відновили роботу деякі відділення Укрпошти та Нової пошти. У багатьох із них – пункти видачі гуманітарної допомоги. По одному з таких російські загарбники, які діють як справжні терористи, днями відкрили вогонь. Внаслідок цього загинуло шестеро людей, а ще 15 – отримали поранення.

Черга до Укрпошти На Новій пошті кипить робота Працівник Нової пошти роздає гуманітарку Нова пошта у Харкові продовжує роботу

Мабуть, у Харкові немає жодного безпечного району зараз. У зведеннях новин постійно Салтівка, але "прилітає" і до центру, і до околиць. Окупанти зруйнували вже близько тисячі житлових будинків, залишивши харків’ян без даху над головою, на яку люди заробляли своєю працею роками. Меблі, дитячі іграшки, посуд і кімнатні рослини – всі ці "начинки" будинків після ударів окупантів опиняються буквально на вулиці. Усюди лежать шибки – залишки вікон, рами та інше. Зрідка можна побачити, як у зруйнованих квартирах хтось збирає речі.

Вікна у будинках вибиті У спорожнілих квартирах іноді можна когось побачити Меблі та речі опинилися на вулицях

Безумовно, місто дуже спорожніло. Але раз у раз по вулицях, що ще не оправилися від ударів загарбників, зустрічаються машини або перехожі, котрі йдуть у своїх справах.

Перехожа йде вулицею у Харкові Зрідка проїжджають машини Зруйнований магазин

Усі фото у матеріалі – Ян Доброносов

Харків’яни вірять у перемогу України і дуже на неї чекають, мріючи про те, як відбудовуватимуть постраждалі райони. Містяни знають, що Харків, уже місто-герой, точно вистоїть і стане ще кращим.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові внаслідок обстрілів російськими загарбниками загинув 95-річний ексв’язень Бухенвальда Борис Романченко.