Рус

Пережив фашистів: росіяни вбили 95-річного екс-в’язня Бухенвальда Бориса Романченка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
Борис Романченко Новина оновлена 21 березня 2022, 15:42
Борис Романченко

Чоловік пережив кілька німецьких концтаборів.

У понеділок, 21 березня, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив "рятувальної операції росії з денацифікації".

Новина доповнюється…

Теги:
#Харків
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Інтерв'ю
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Категорія
Російсько-українські переговори ще затягнуться
НАТО, поступки чи новий удар: куди нас приведуть переговори з росією
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення
Вбивають і ґвалтують: у Міноборони назвали кількість жертв військових злочинів росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України