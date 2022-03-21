Пережив фашистів: росіяни вбили 95-річного екс-в’язня Бухенвальда Бориса Романченка
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Чоловік пережив кілька німецьких концтаборів.
У понеділок, 21 березня, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив "рятувальної операції росії з денацифікації".
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