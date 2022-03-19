У боях під Волновахою загинув український футболіст

У футболіста залишилася дружина та маленька донька.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в бою під Волновахою (Донецька область) загинув військовослужбовець ЗСУ, нападник ФК "Черкаські козаки" Сергій Шестак.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, уродженець Чернігівської області, який останнім часом мешкав у Черкасах, загинув під час бою з російськими окупантами. Сергій був одним із лідерів аматорського футбольного клубу "Черкаські козаки". У нього залишилися дружина та маленька дочка.

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"Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та всієї футбольної спільноти України висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла та Вічна Пам’ять. Царство Небесне… Герої не вмирають! Вони житимуть, поки ми про них пам’ятатимемо!", — висловили співчуття в УАФ.

Раніше повідомлялося, що на 46-му році життя помер відомий український футболіст Олексій Бахарев. Півзахисник виступав за донецький "Шахтар" та збірну України.