Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною

Найголовніші події 19 березня

Настав 24-й день війни, яку оголосив Україні російський президент володимир путін. За цей час російська армія втратила понад 14 тисяч солдатів, 450 танків, майже 1500 бойових броньованих машин та понад 200 одиниць авіатехніки. Наступальний потенціал російських окупантів у відсотковому співвідношенні наближується до нуля, а у мережі тим час з'явилися докази алкоголізму солдатів "другої армії світу". З відчаю загарбники бомблять мирні міста та інфраструктуру — мова про Львів, Київ і Харків та навіть Краматорськ. Українські військові продовжують тримати оборону, поки світові лідери об'єднуються для створення "антипутінського щита". Російській владі при цьому нічого не залишається, окрім як і надалі знущатись зі свого народу шляхом введення покарань за правду про війну в Україні.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" розповідає про найголовніші події, що сталися в Україні 19 березня. Більш оперативні дані ви можете отримати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".