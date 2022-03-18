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У росії посилять відповідальність за правду про війну з Україною

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Єдинороси" зовсім уже збожеволіли завдяки пропаганді Новина оновлена 18 березня 2022, 10:30
"Єдинороси" зовсім уже збожеволіли завдяки пропаганді

Тепер росіянам повністю намагаються закрити роти

Депутати держдуми Росії пропонують колегам проголосувати за поправки для Кримінального кодексу, а також Кодексу про адмінправопорушення, які посилять покарання за поширення правди про війну з Україною. Тепер дію вже раніше ухваленого закону хочуть поширити не лише на військових, а й на росгвардійців, а також рятувальників.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на Telegram-канал одного з депутатів-"єдиноросовців", співавтора таких поправок Олександра Хінштейна.

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На його думку, росіян слід карати не лише за "фейки" щодо російської армії, а й представників інших держорганів, які "діють за кордоном з метою захисту інтересів Росії та її громадян".

"Ці норми торкнуться не тільки тих, хто бере участь у СВО в Україні — а поряд зі Збройними силами там знаходяться і Росгвардія, і МНС, — зазначив Хінштейн. повинні бути надійно захищені від будь-яких провокацій, брехні та "чорнухи". Скажімо, наші посольства, торгпредства та дипустанови. Або — представництва Росспівробітництва".

Відомо, що у держдумі вже 18 березня вирішили обговорити запропоновані поправки. Якщо їх узгодять, то вони потраплять на розгляд усіх депутатів.

Слід зазначити, більшість росіян проти подібного обмеження. Окремі жителі країни-агресора почали усвідомлювати, чим саме для них може обернутися така цензура.

При цьому також багато росіян не розуміють, чому вони мають страждати через загальносвітові санкції, коли в країні підвищуються ціни, а улюблені продукти та товари зникають. Особливо часто такими питаннями задається молодь, яка нині фактично навіть позбавлена можливості виїхати за кордон із Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Закон #Війна #Відповідальність #Держдума РФ
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