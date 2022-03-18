"Простий народ не винен, а ціни зростають": як молодь у Москві ставиться до війни в Україні

Багато хто готовий виїхати за кордон, але не має можливостей

Війна, яку російська армія веде проти України вже 23-й день, є головною темою для розмови і в самій Росії. У тому числі серед молоді, котра чи не найбільше страждає через санкційні обмеження. Цікаво, що хоча більшість із них і розуміє, чому світова спільнота так робить, все одно називають санкції несправедливими.

Думка молодих хлопців та дівчат із Москви дізнавалася видання "Настоящее время".

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Багато опитаних зізнаються: не розуміють, що буде далі і не бачать жодного безхмарного майбутнього в Росії. Деякі готові хоч зараз виїхати з країни, але зараз це дуже проблематично, в тому числі через санкційний тиск і відмову багатьох західних країн від авіасполучення з росією.

"Я не вважаю, що це справедливо стосовно людей. Ми ж нічого не зробили, — каже одна з москвичок. — Це не наша спецоперація, ми в цьому не винні. Але трошки з одного боку я розумію — це можливість стримати жахливі наслідки, які наша країна може створити на іншій території. А з іншого боку — все як би за такий мир топлять, за толерантність, особливо країни Євросоюзу, які зараз буквально топлять нас, заважають будувати своє майбутнє".

Практично більшість опитаних турбуються винятково про своє сьогодення та майбутнє, скаржаться на підвищення цін та відсутність улюблених товарів. Деякі свято переконані, що чимало закордонних компаній повернуться до Росії вже через пів року, адже "великий ринок" і "якщо ні, то тоді в чому ми ходитимемо".

"Я пишу пісні, і в мене реклама зупинилась. Я вважаю, що ми тут ні до чого. Тобто звичайна людина — що вона може зробити? А закриваються магазини, підвищуються ціни, айфони подорожчали", — зазначає один із респондентів видання.

При цьому інший москвич чудово розуміє, що його влада влаштувала війну в Україні.

"Головне, щоб конфлікт припинився, — стверджує він. — Мені здається, що порівняно з тим, що відбувається зараз у сусідній країні, те, що ми переживаємо, — це так собі. Потрібно розділяти санкції, які вдарили по економіці росії та її промисловості. Я не можу сказати, що вони справедливі, але це єдиний механізм для зарубіжних країн, світової спільноти зупинити нинішній конфлікт".

Загалом, багато жителів Москви вважають ставлення Заходу дуже нечесним по відношенню до Росії та її громадян, не бачачи, в чому саме корінь проблеми.

При цьому російське телебачення продовжує поширювати фейки про те, що війська Росії не ведуть обстріл мирних жителів і будинків, на що слідує дуже яскрава негативна реакція українців.

Також наші громадяни незадоволені тим, що в Німеччині вирішили "заступитися" за простих росіян, адже саме їхнє потурання путінському режиму і призвело Україну до нинішньої війни.