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Українців розлютила брехня Захарової: "Щоб твій дім бомбили так само фейково"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Захарова вже не вперше танцює під дудку російської пропаганди Новина оновлена 17 березня 2022, 14:04
Захарова вже не вперше танцює під дудку російської пропаганди

Поки що чиновниця працює у найкращих традиціях Оруелла та його "1984"

Свіжий виступ спікера російського міністерства закордонних справ Марії Захарової не пройшов непоміченим українськими громадянами. Все тому, що вона знову заявила, нібито російська армія не займається бомбардуванням мирної інфраструктури, а всі кадри з України постановочні.

Реакцію мережі на висловлювання рашистської чиновниці зібрав "Телеграф".

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Слід зазначити, що абсолютно всі фото та відео, де зафіксовано розбиті міста та вбитих людей, Захарова вважає підробкою. При цьому "авторами" таких фейків вона називає влади західних країн і, звичайно, НАТО. На її думку, всі ополчилися проти росії та намагаються її незаконно звинуватити у злочинах.

Одним із перших на таку провокацію відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, для зневіри Захарової завжди знайдеться безвідмовні "ліки".

"Все просто: багатомільйонні позови та компенсації сім’ям загиблих, терміни за військові злочини — і Захарова повірить у правду", - наголосив чиновник.

Більшість інших українців настільки чемними не були. Не підбираючи виразів, вони висловлюють все, що думають про рупора кремлівської пропаганди, а також пропонують їй влаштувати таку саму долю, щоб вона "увірувала".

Нагадаємо, що напередодні російські хакери частково отримали доступ до прямого ефіру одного з українських телеканалів, щоб запустити фейк про капітуляцію нашої армії. Однак їм вдалося дістатися тільки до "біжучого рядка". Незабаром після цього президент Зеленський записав звернення, в якому прокоментував те, що сталося.

Теги:
#Україна #Росія #Соц мережі #Війна #МЗС Росії #Вторгнення #Марія Захарова
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