Зеленський відповів на фейк від російських хакерів (відео)

Окупанти запустили фейк, що Зеленський нібито закликав скласти зброю

Президент України Володимир Зеленський відповів на фейк від російських хакерів про те, що він нібито закликав українців скласти зброю в ефірі одного з українських телеканалів.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

"Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропоную скласти зброю — я можу запропонувати скласти зброю лише військовим російської федерації та повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї, тож жодну зброю ми складати не збираємось" до нашої перемоги", — сказав Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Україна відреагувала на нові заяви учасника переговорів від Росії, який заявив, що обговорюється шведсько-австрійська модель (нейтральної демілітаризованої держави, але з власною армією, — прим.ред.). Голова Офісу президента Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив, що подібні варіанти для України не прийнятні.