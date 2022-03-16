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Зеленський відповів на фейк від російських хакерів (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 16 березня 2022, 13:17
Володимир Зеленський

Окупанти запустили фейк, що Зеленський нібито закликав скласти зброю

Президент України Володимир Зеленський відповів на фейк від російських хакерів про те, що він нібито закликав українців скласти зброю в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропоную скласти зброю — я можу запропонувати скласти зброю лише військовим російської федерації та повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї, тож жодну зброю ми складати не збираємось" до нашої перемоги", — сказав Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Україна відреагувала на нові заяви учасника переговорів від Росії, який заявив, що обговорюється шведсько-австрійська модель (нейтральної демілітаризованої держави, але з власною армією, — прим.ред.). Голова Офісу президента Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив, що подібні варіанти для України не прийнятні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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