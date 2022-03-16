Жодних варіантів: у Зеленського відповіли на заяви путінських переговорників

Михайло Подоляк пояснив, які умови за угодами необхідні Україні

Україна відреагувала на нові заяви учасника переговорів від Росії, який заявив, що обговорюється шведсько-австрійська модель (нейтральної демілітаризованої держави, але з власною армією, — прим.ред.). Голова Офісу президента Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив, що подібні варіанти для України не прийнятні.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише про юридично вивірені". гарантії безпеки". І жодних інших моделей чи варіантів", — твердо заявив Подоляк.

Він пояснив, які умови потрібні Україні.

"Що це означає? По/перше, абсолютні гарантії безпеки. Діючі, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України конфлікту і офіційно забезпечують негайні постачання нам необхідного обсягу зброї.І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. закрито", — зазначив голова ВП.

"Додам, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи плановано напали на сусідів. На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки…", — наголосив Подоляк.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та росії звучать дедалі частіше. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.