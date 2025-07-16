Була у шлюбі із нинішнім чоловіком Сумської: якою була у молодості зірка українських серіалів Кондратовська
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2531
Актриса святкує 16 липня свій день народження
Цієї середи українській актрисі Надії Дмитрівні Кондратовській виповнюється 74 роки. Вона стала відомою завдяки участі в театральних постановках, а велику популярність отримала завдяки серіалам. А ще артистка була одружена з нинішнім чоловіком однієї із сестер Сумських.
"Телеграф" розповідає, що відомо про актрису, її особисте життя та як Надія Дмитрівна виглядала у молодості. Зірка телебачення практично не змінилася.
Між Львовом та Києвом
Народилася 16 липня 1951 року у Львові. У 1968-1969 роках навчалася в Естрадно-цирковій студії при Львівському державному цирку, а через п’ять років закінчила Київський інститут театрального мистецтва.
Спочатку Кондратовська працювала акторкою Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Вже з 1978 року і до сьогодні вона є актрисою Національного академічного театру імені Лесі Українки у Києві.
У 2000-х Надія Дмитрівна почала активно зніматись у телесеріалах та кіно, переважно у ролях другого плану. Глядачам запам’яталася за такими проєктами, як "Презумпція вини", "Мама напрокат", "Повернешся — поговоримо", "Серце слідчого", "Папаньки", "Інша", "Сховища. Вісім історій" (2024) та інші.
Лауреат театральної премії "Київська пектораль" (1993, 2009, 2014). У 2018 році Кондратовська удостоєна звання народної артистки України.
Колишній чоловік – нинішній чоловік Сумської
Актриса була одружена двічі. З першим чоловіком, відомим сьогодні актором театру та кіно, театральним режисером Анатолієм Хостікоєвим, Надія познайомилася під час навчання у Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого. Однак сімейне життя пари виявилося недовгим, а сам Хостікоєв у 1999 році одружився з акторкою Наталією Сумською.
Другим чоловіком Кондратовської став актор та народний артист України Олександр Бондаренко. Їхній шлюб тривав понад два десятиліття і завершився лише з його смертю у 2013 році. У цьому шлюбі народився син Назар.
Раніше ми писали, як виглядала у молодості олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. Також "Телеграф" розповідав, якою в юності була поетеса Ліна Костенко.