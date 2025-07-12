Розійшлася з росіянином і живе на дві країни: де зараз Катя Кузнєцова, що грала у російських серіалах

У свій день народження актриса приголомшила своїх фанатів

Катерина Кузнєцова у суботу, 12 липня, святкує свій день народження. Відомій українській актрисі, яка до повномасштабного вторгнення Росії знімалася у кінопроєктах країни-агресорки, виповнилося 38 років.

Зірка серіалу "Кухня" приголомшила своїх шанувальників змінами в особистому житті. "Телеграф" розповідає, де зараз Катерина Кузнєцова, що відомо про її стосунки з росіянином і як зараз виглядає актриса.

Дочка знаменитого футболіста

Народилася 12 липня 1987 року у Києві в сім’ї українського футболіста Олега Кузнєцова і легкоатлетки Алли Борисенко. З дитинства Катя мріяла бути оперною співачкою (співала у хорі "Вогник"), але у результаті вступила до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого, який закінчила у 2009 році.

Катерина Кузнєцова із батьками. Фото: instagram.com/katykino

Якийсь час Катерина виходила на сцену Молодого театру. При цьому під час навчання встигла попрацювати ведучою на українському Першому каналі, знятися у кліпі білоруського гурту "Лєпріконси" та виграти у шоу "Танцюю для тебе!" на каналі 1+1. Кінодебют Кузнєцової відбувся 2006 року в українсько-російському серіалі "Диявол з Орли. Ангел з Орли". Далі були зйомки та робота в Москві.

"Диявол з Орли. Ангел з Орли" (2006)

У "Кухні" актриса зіграла офіціантку

Що говорить про війну Катя Кузнєцова

Ще у 2014 році актриса заявила, що не відмовлятиметься від українського паспорта, адже вона пишається бути українкою. За словами артистки, вона дуже любить Україну: Кузнєцова приїжджала на Майдан, щоб особисто підтримати людей. 2022 року виїхала з Росії та публічно засудила російське військове вторгнення в Україну.

"Чи можна ставити на шальку терезів зйомки в серіалі і те, що вбивають твоїх батьків, стріляють снаряди у твій дім?.. Це не може йти врівень з тим, що відбувається в моїй країні. Це не та історія, коли ти шкодуєш чи переживаєш. Тут може бути тільки так. Але я говорю виключно за себе. Хтось на моєму місці міг би вчинити інакше", — сказала актриса в інтерв’ю російському виданню Meduza у вересні 2022 року.

Катя Кузнєцова і Тарас Цимбалюк у футболках з написами "Свободу захисникам Азовсталі"

У 2023 році батько актриси Олег Кузнєцов заявив, що його дочка давно припинила працювати з росіянами і засуджує їхню агресію проти українців: "Отже, нормально виховали. Кар’єра кар’єрою, але людиною треба залишатися завжди. Спочатку теж було не просто. Нам доводилося Каті дуже багато пояснювати. Добре, що в цей час, коли почалася війна, вона була не в Росії, а зі своїм бойфрендом у Шрі-Ланці. Вона спочатку теж не могла повірити, що нас бомбять".

Романи з росіянами

У 2014 році актриса вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна, але через пару років пара офіційно розійшлася. 2017 року актриса вдруге вийшла заміж – її обранцем став російський бізнесмен Максим Аплін, який не жив у РФ і підтримував Україну. Чоловік навіть хотів отримати українське громадянство.

Кузнєцова з Проніним (1 фото). Актриса з Апліним (2 фото)

Де зараз Катя Кузнєцова

За день до свого дня народження 12 липня 2025 року актриса заявила в соцмережі, що вона розсталася з Максимом, і тепер її життя починається з чистого аркуша. Крім того, зірка поділилася, що переїжджає до Барселони (Іспанія).

"Я переїжджаю в Барселону (звісно не на постійну основу, просто мені важливо мати місце куди я можу їздити і відновлюватися) а так, мене багато чого нового чекає в Києві моєму рідному", — заявила Кузнєцова.

Зазначимо, що з 2022 року акторка активно знімається в Україні. У її "портфоліо": гра в українському серіалі "Моє кіно" (2024), новорічному фільмі "Потяг у 31 грудня" (2024), "Кохання та полум’я" (2025).

"Потяг у 31 грудня" (2024). Фото: instagram.com/katykino

"Кохання та полум’я" (2025). Фото: instagram.com/katykino

До речі, одна колега Кузнєцової по сцені, родом із Харкова, вибрала бік Росії. Раніше ми писали, що каже про війну зрадниця Ольга Красько.